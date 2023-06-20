Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Almanya'nın nüfusunda rekor: Son 32 yılın en yüksek artışı

Almanya nüfusunda rekor: Son 32 yılın en yüksek artışı kaydedildi

Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle 2022'de bir önceki yıla göre 1 milyon 122 bin kişi artarak, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri en yüksek yılık artışı kaydetti.

Giriş: 20.06.2023 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'nın nüfusunda rekor: Son 32 yılın en yüksek artışı
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2022 nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, başta Ukrayna olmak üzere yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2022'deki nüfusu 1, milyon 122 bin kişi artarak 84,4 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Böylece, ülkenin nüfusunda, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri en yüksek yılık artış gerçekleşti.

Destatis, nüfustaki geçen yılki artışın Almanya'ya taşınan yabancılardan kaynaklandığını vurguladı

2021’de 329 bin olan net göç geçen yıl 1,46 milyona yükseldi. Geçen yıl, Almanya'ya gelen Ukraynalıların sayısı ise 915 bin oldu.

Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl doğanlardan daha fazla insan öldü.

Doğumları aşan ölüm sayısı 327 bine yükseldi. Bu sayı 2021 için 228 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, geçen yıl çalışma çağındaki göçmenlerin gelişi, nüfusun yaşlanmasını telafi etti.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Burnu olmadan doğan bebek Eli
Burnu olmadan doğan bebek Eli
Kaçak tütün operasyonunda kamu görevlisine gözaltı
Kaçak tütün operasyonunda kamu görevlisine gözaltı
İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir
İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir
27 kaçak gömen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı
27 kaçak gömen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.