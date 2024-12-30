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        Haberler Dünya Almanya'nın Hessen eyaletinde aşırı sağcılara yönelik aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi | Dış Haberler

        Almanya'nın Hessen eyaletinde aşırı sağcılara yönelik aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi

        Almanya'nın Hessen eyaletinde 2024 yılı içinde aşırı sağcılara yönelik yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:46
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        Almanya'da aşırı sağcılara ait silahlar yakalandı
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        Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, bu yıl aşırı sağcı şüphelilere yönelik 72 arama yapıldı.

        Aramalarda, toplam 47 ateşli silah, 75 kesici bıçak ya da silahın yanı sıra çok sayıda Nazi sembolü bulunan eşya ele geçirildi.

        Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, "Aşırı sağcılık barışçıl demokratik birlikteliğimiz için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ediyor." uyarısında bulundu.

        Aşırı sağcı suç belirtilerinin çok yönlü olduğuna işaret eden Poseck, bu suçların sözlü saldırılar, nefret içerikli paylaşımlar, silahla işlenen suçlar, terörist yapılanmalar, cana ya da mala kasteden saldırılara kadar geniş bir yelpazede yer aldığını ifade etti.

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