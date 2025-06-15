Almanya: İsrail'in Alman ordusundan talebi olmadı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, İran ile çatışma halinde olan İsrail'in Almanya'dan talebi olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Hiçbir talep yok, hiçbir şey hazırlamıyoruz ve bu nedenle şu anda yorumlanacak bir şey yok." dedi.

Pistorius, ülkesinin İsrail'e neler sağlayabileceği konusunda da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşme yapmadığını ifade etti.

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Başbakan Friedrich Merz'in İsrail'e yangın söndürme malzemesi göndereceklerini açıklamasına da değinen Pistorius, "Ölümcül olmayan, yani koruma sağlayan halon gazı başka bir şeydir. Bu, örneğin uçaklardaki yangınları söndürmekle ilgilidir. Bunun dışında başka bir şey için kullanılamaz." diye konuştu.

Pistorius, İran'ın nükleer programının herkes için endişe kaynağı olması gerektiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumları var. Dolayısıyla İsrail'in burada kendini savunma hakkı olduğunun, hatta önleyici şekilde bile, çok açık şekilde belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun tartışmasız olduğuna inanıyorum ancak uluslararası hukuk kapsamında değerlendirilmesi o kadar kolay değil."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.