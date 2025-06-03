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        Haberler Dünya Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü! | Dış Haberler

        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!

        59 yaşındaki Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari yapmak için gittiği Namibya'da aslan saldırısına uğradı. Gece saatlerinde tuvalete gitmek için çadırdan çıktığı sırada aslanın hedefi olduğu ifade edilen Kebbel, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 09:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:26
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        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
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        59 yaşındaki Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari yapmak için gittiği Namibya'da uğradığı aslan saldırısında hayatını kaybetti.

        Eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte lüks bir safari kampında kalan Kebbel'in, gece saatlerinde tuvalete gitmek için çadırdan çıktığı ve o sırada bir aslanın hedefi olduğu ifade edildi.

        Saldırı sırasında ağır şekilde yaralanan Kebbel, boynundan aldığı ısırık darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

        Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yaptığı açıklamada, Kebbel'in 30 Mayıs Cuma sabahı tuvaleti kullanmak için çadırından çıktığında dişi bir aslan tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

        Yerel basında çıkan haberlerde, kamp alanındaki diğer kişilerin aslanı korkutmayı başardığı ancak Kebbel'in çoktan hayatını kaybettiği ifade edildi.

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        ÇÖL ASLANLARININ KORUMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIYLA TANINIYORDU

        Bernd Kebbel, Namibya'da yaban hayatının korunmasını destekleyen bir hayırseverdi ve bir zamanlar safari araçları için aksesuarlar satan Off-Road-Centre'ın sahibiydi.

        Özellikle Namibya’daki çöl aslanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu.

        Diğer yandan, Nisan ayında da bir aslan, Kenya'nın başkenti dışında Nairobi Milli Parkı'nın güneyindeki bir çiftlikte 14 yaşında bir kızı öldürmüştü.

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