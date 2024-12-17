Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu!

Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin sergilediği futbolla dikkat çekiyor. Fransız futbolcu, sol kanattaki dinamizmiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Hızı ve çalım yeteneğiyle de dikkat çeken Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho’nun değişilmezleri arasına girdi.

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Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17’sine 11’de başladı. 3 kez fileleri sarsan Saint-Maximin, 3 de gol pası verdi.

Ligde maç başına 1,4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu, her maç ortalama üç kez başarılı dribbling yaparak takımının atağa çıkmasında pay sahibi oldu.