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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu!

        Yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin, gösterdiği futbolla beğeni topladı. 27 yaşındaki yıldız, teknik direktör Jose Mourinho'nun en fazla süre verdiği futbolculardan oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:00
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        Mou'nun vazgeçilmezi oldu!
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        Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin sergilediği futbolla dikkat çekiyor. Fransız futbolcu, sol kanattaki dinamizmiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Hızı ve çalım yeteneğiyle de dikkat çeken Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho’nun değişilmezleri arasına girdi.

        Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17’sine 11’de başladı. 3 kez fileleri sarsan Saint-Maximin, 3 de gol pası verdi.

        Ligde maç başına 1,4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu, her maç ortalama üç kez başarılı dribbling yaparak takımının atağa çıkmasında pay sahibi oldu.

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        Sezon başında Al-Ahli’den kiralanan Fransız futbolcu için Fenerbahçe, Arap ekibine 8 milyon euro ödedi.

        Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Saint-Maximin’in bonservisinin alınması konusunda sarı lacivertli yönetim henüz kararını vermedi.

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