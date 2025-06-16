Allan Hakko, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Nisan ayında sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık birlikteliğini sonlandıran Allan Hakko, yeni bir aşka yelken açtı
Giriş: 16.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:13
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yaklaşık bir buçuk ay önce Selin Yağcıoğlu'nda ayrılan iş adamı Allan Hakko, Bebek'te yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Allan Hakko, koşar adımlarla kız arkadaşıyla mekândan ayrıldı.
Allan Hakko'nun sevgilisi ise görüntü vermemek için elleriyle yüzünü kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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