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Allan Hakko sevgilisi Merve Oflaz ve oğlu Benjamin ile tatilde - Magazin haberleri

Allan Hakko sevgilisi ve oğluyla tatilde

İş insanı Allan Hakko, Merve Oflaz ve Azer Polat ile evliliğinden dünyaya gelen Benjamin ile birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Sevgilisini oğluyla tanıştıran Hakko, önceki gün denizde eğlenirken görüntülendi

23.07.2021 - 10:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bir süredir aşk yaşayan ve şubat ayında birlikteliklerini ilan eden Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. 

  • SEVGİLİSİNİ OĞLUYLA TANIŞTIRDI

    Bir otelin plajında objektife yansıyan Oflaz, fit vücuduyla dikkat çekti. Artık ilişkilerini saklamayan ikiliye, Allan Hakko'nun oğlu Benjamin de eşlik etti. 

  • SULU EĞLENCE

    Sıcak havadan bunalan Benjamin ile birlikte denize giren Oflaz ve Hakko, suda eğlenceli vakit geçirdi. Babasının sırtına çıkarak tekrar denize atlayan Benjamin'in keyifli anları objektiflere yansıdı.

  • Suda Benjamin ile şakalaşan Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun bir hayli keyifli olduğu da görüldü.

  • Kısa bir süre sonra denizden çıkan Benjamin, plajdaki bir köpeği sevmesinin ardından babası ve Oflaz ile birlikte localarına geçerek, dinlenmeyi tercih etti.

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