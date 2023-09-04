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        Alışveriş sıklığımız azaldı, ödememiz arttı

        Ipsos Hane Paneli Araştırması'na göre; ortalama bir hane her 100 TL'sinin 84 TL'sini gıda ve içeceğe, 9 TL'sini kişisel bakıma, 7 TL'sini ise ev ve bakım ürünlerine harcadı. Geçen yılla kıyaslandığında genel gıda, atıştırmalıklar, kişisel ve ev bakım ürünlerinin harcamamızdaki payı da arttı. 2023'ün ilk yarısında, hanelerin Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 77 artış gösterdi. 6 aylık dönemde, ortalama bir hane yaklaşık olarak 2 günde bir kez hızlı tüketim ürünü alışverişi yaptı

        Can Baytak
        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 04.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:09
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        #ekonomi

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