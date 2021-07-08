Ali Koç, Mesut Özil'le görüşecek

Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe başkanı Ali Koç artık işi daha sıkı tutuyor. Fenerbahçe Başkanı bu sezon futbol şubesinde en yetkili isim konumunda.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre şampiyonluğu çok isteyen Ali Koç bu bağlamda yeni sezon öncesi Mesut Özil ile özel bir görüşme yapacak. Koç, yıldız oyuncuya kendisinin ve taraftarının beklentilerini anlatacak. Kritik anlarda ve kritik maçlarda takım içinde sorumluluk almasını isteyecek. Futbol dışı konularla fazla gündeme gelmemesini de tavsiye edecek.

Geçen sezonun devre arasında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu beklentileri karşılayamamıştı. Sarı lacivertli takımla 11 maça çıkan Mesut Özil 1 asistlik katkı yapmıştı.

Sezon başı kampına çok önem veren 32 yaşındaki hücum oyuncusunun tatilde de bireysel olarak çalıştığı öğrenildi. Mesut Özil'in de kendisinden beklentilerin farkında olduğu belirtildi.