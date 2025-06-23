'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de
Bu programda gülmek, eğlenmek serbest; sürprizler ise cabası! 'Ali ile Aramızda' birbirinden özel konukları ve merak ettiren sorularıyla Bloomberg HT'de
Giriş: 23.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:00
Ali Sunal, birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katıyor. 'Ali ile Aramızda'nın bu haftaki konukları; Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu oluyor.
'Ali ile Aramızda', bu akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de.
Derin Talu - Derin Talu - Defne Samyeli
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