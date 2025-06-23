'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de

'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de

Ali Sunal, birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katıyor. 'Ali ile Aramızda'nın bu haftaki konukları; Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu oluyor.

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'Ali ile Aramızda', bu akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de.

Derin Talu - Derin Talu - Defne Samyeli