Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde faciaya yol açan orman yangınları bu kez Çeşme'de görüldü. İlçede makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
SENA ALKAN SON DURUMU AKTARDI
Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı.
Fotoğraflar: İHA