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        Haberler Gündem ALES/3 sonuç tarihi 2023: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ALES/3 sonuç tarihi: 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulandı. Sınava katılım gösteren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yılda üç kez yapılan ALES sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 20:27 Güncelleme: 30.11.2023 - 20:27
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        • 1

          ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Kasım tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte ALES sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

        • 3

          Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

        • 5

          Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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