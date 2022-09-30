ALES/3 sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ALES/3 başvuru sürecine girilirken başvuru ücreti ve başvuruların nasıl, nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 ALES/3 başvuru kılavuzu...