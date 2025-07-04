ALES 2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sınav giriş belgesi yayımlandı. Başvuru ücretini ödeyerek sınav giriş belgesini sorgulayanlar için ALES sınav tarihi duyuruldu. Peki ALES 2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) tarihi belli oldu. Sınava başvurular, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. İşte, ALES 2 sınav tarihi ve giriş belgesi detayları
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ALES/2 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Sınav saat 12.45'te sona erecek. Pazar günü yapılacak 2025-ALES/2 ise 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek.
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ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için beklenen sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav yerlerini ve detaylı bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabilirler.