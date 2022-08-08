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ALES 2 sınavı ne zaman, hangi gün? ALES 2 sınavı ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi ve iptal edildi mi?

ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınavı ertelendi mi?

KPSS sınavının iptal edilmesinden sonra ALES 2 sınavına girecek adaylar ALES 2 sınavı iptal edildi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. ALES 2 sınavının başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, ALES 2 sınavı ne zaman ve sınav giriş yerleri açıklandı mı?

08.08.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • ALES sınav yerleri giriş belgesi araştırmaları son günlerde hız kazandı. Başvruruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi 2022 ALES/2 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, ALES 2 sınavı ne zaman, sınava giriş belgesi açıklandı mı? İşte ALES 2 sınavı ile ilgili bilgiler...

  • ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022 yılının ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek. 

  • ALES 2 İPTAL EDİLECEK Mİ, ERTELENİR Mİ?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sınavı oturumunun ertelenmesi ve iptaline ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

  • ALES 2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz erişime açılmadı. Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik nuramaları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecekler. 

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

  • ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

    ALES KAÇ SAAT SÜRECEK? 

    Sayısal ve sözel testlerde oluşan ALES sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

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