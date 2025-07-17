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        Haberler Spor Futbol Alassane Plea resmen PSV'de! - Futbol Haberleri

        Alassane Plea resmen PSV'de!

        Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, Borussia Mönchengladbach'tan 32 yaşındaki santrfor Alassane Plea'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:52
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        PSV'ye Fransız santrfor!
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        PSV, hücum hattını 32 yaşındaki santrfor Alassane Plea ile güçlendirdi.

        Hollanda ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Plea geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 32 maçta 12 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

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