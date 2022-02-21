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Alanyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları: Şampiyon takım

Alanyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti! Puanını 63'e çıkaran Fırtına 3 puana ilk 40 dakikada attığı dört golle uzandı. Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı

21.02.2022 - 10:00 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR: Trabzonspor için artık sadece şampiyon demiyoruz... 'Kusursuz fırtına' bile onlar için eksik kalıyor. Trabzonspor artık hortum... Her şeyi, evleri uçuran, arabaları deviren bir hortum gibiler. Kolay değil, Alanya gibi bir takımı, ilk yarıda dörtleyip bıraktılar... 5, 6 hatta 7 de olabilirdi... 

  • Bu gollerin büyük kısmı Alanyaspor teknik direktörünün manasız tutkusundan geldi. Kaleci, sağ bek, sol bek, ceza sahası içinde paslaşırken topu kaptırdılar, art arda da golleri yediler. Ama fark etmez, Trabzonspor işi kafada da bitirmiş. Konyaspor'u yendikten sonra 'Bu iş tamam' demişler, şov yaptılar.

  • CEMAL ERSEN: Trabzonspor için şu aşamadan sonra “puan kaybeder miyim?” endişesine kapılmak, çok yersiz. Bu kadar farkla lider isen, gücünün farkında olacaksın. O gücü rakibe hissettirecek, enerjini ve karakterini sahaya yansıtacaksın. Bunları yaparken de takım oyunundan asla taviz vermeyeceksin. Hani derler ya “Allah ne verdi ise” diye, sen de hakkına sahip çıkacaksın. 

  • Unutmadan; elbette kalecine güveneceksin ama, kaptan bugün var yarın yok! Kurtardığı penaltı ile bir nazar boncuğunu daha hak etti. Trabzonspor sezon sonuunda şampiyonluğa ulaşırsa Uğurcan’ın o tabloda özel bir yeri olacaktır. 

  • Abdullah hoca mı? Saygı duyulacak bir teknik adam. Sürekli dersini çalışıyor ve doğru reaksiyon vermeyi sürdürüyor. Biliyorum, sezon sonunda en mutlu insanların başında o gelecektir. Işığı ilk gören olma mutluluğu yaşayacaktır. 

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