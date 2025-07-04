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        Haberler Gündem Alanya'da sahte ürün denetiminde ortalık karıştı

        Alanya'da marka avukatları ile esnaf arasındaki arbedede 6 gözaltı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı markaların avukatlarına saldırı girişiminde bulunan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:54
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        Sahte ürün denetiminde ortalık karıştı
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        Antalya’nın Alanya ilçesinde sahte ürün satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir denetimde ortalık karıştı. Olay, dün sabah Okurcalar Mahallesi'ndeki Alara Grand Bazaar'da meydana geldi.

        Çeşitli giyim markalarının taklit ürünlerini denetlemek amacıyla bölgeye gelen marka temsilcisi avukatlar, jandarma eşliğinde iş yerlerinde inceleme yapmak istedi. Denetim sırasında bir esnaf grubu, avukatlara tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Gerginlik üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Yaşanan arbede büyümeden önlenirken, 6 kişi Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bahse konu olayda denetimler esnasında bazı esnaf tarafından marka avukatlarına yönelik saldırı girişiminde bulunulmuş, ancak jandarma ekiplerinin müdahalesi ile bu teşebbüs engellenmiştir. Olayı gerçekleştiren 6 şüpheli Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, haklarında adli tahkikata başlanmıştır. Jandarma personelimize iddia edildiği gibi herhangi bir fiziki müdahale meydana gelmemiştir'' ifadeleri kullanıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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