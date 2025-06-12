Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da otelde yangın paniği | Son dakika haberleri

        Alanya'da otelde yangın paniği

        Antalya Alanya'da bulunan bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otelden tahliye edilen turistler ise çevredeki diğer otellere yerleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 07:09 Güncelleme: 12.06.2025 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da otelde yangın paniği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin hamam bölümünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre, dumanların fark edilmesi üzerine otele itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalan turistler de tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedaviye alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. Öte yandan otel misafirleri, çevredeki başka otellere yönlendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alanya
        #haberler
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Habertürk Anasayfa