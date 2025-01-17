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        Haberler Gündem Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu bıçakla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:58
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        Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kıraathanede, İ.Ç. ve Medeni Ören arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, Ören'i bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu bıçakla yakalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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