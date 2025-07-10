Al Hilal, Milan'ın sol bekini açıkladı
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İtalyan temsilcisi Milan'da forma giyen sol bek oyuncusu Theo Hernandez'i transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 10.07.2025 - 19:27 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:27
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'da top koşturan Theo Hernandez'i renklerine bağladığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız futbolcu, futbol kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Real Sociedad ve son olarak Milan'da oynadı.
Hernandez, İtalyan ekibi Milan'ın formasını giydiği 262 maçta, 34 gol attı.
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