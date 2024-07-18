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Olay 16 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu$nun haberine göre 2 otomobille kahvehaneye gelen grup ile, akrabaları oldukları öğrenilen diğer grup arasında çıkan kavgada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI Çıkan kavgada tedavileri tamamlanan her iki guruptan 18 kişi Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutbettin A., Barış A., Serkan A., Mustafa A., Kemal A., Fesih D:, Muhammet A., İbrahim A., Murat A., Selahattin A., Nimet A., Savaş A. ve Feti A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı Haberi Görüntüle REKLAM

NE OLMUŞTU? Elde edilen bilgilere göre, akraba olan iki grup arasında husumet 6 ay önce başladı. İddiaya göre, S.A adlı kişi akrabası olan S.A'nın eşine telefonla mesaj atarak tacizde bulundu. Genç kadının durumu eşine bildirmesinin ardından S.A hakkında şikayetçi olundu. Bu şikayet üzerine başlatılan soruşturma mahkemeyle devam etti.

KONUŞMAK İÇİN BİRARAYA GELDİLER İddiaya göre İstanbul'un birçok ilçesinde oturan aynı soyadını taşıyan iki grup, başka bir aracının barışma teklifi üzerine olay yerinde bir araya geldi. Barışmak için buluşan grup cadde üzerinde bir anda tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 3 kişi bıçakla geri kalan 15 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga sonrası soruşturma başlatılmıştı.