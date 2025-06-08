'Aklın Manzaraları' söyleşisi İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’ndeki “Aklın Manzaraları” sergisi, bugüne kadar insan faaliyetlerinin anlamına dair temel sorular etrafında üreten ve günümüzün önde gelen mercek tabanlı sanatçılarından Ali Kazma’nın, yazarın zihnini manzara resmi metaforuyla gözler önüne seren çalışmalarına odaklanıyor. Sergide, Arjantin asıllı yazar ve kitap tarihçisi Alberto Manguel’in kütüphanesinin Portekiz’e taşınma sürecini ele alan ve Türkiye’de ilk kez gösterilen videosu “Alberto Lizbon’da” (2024) da yer alıyor.

REKLAM advertisement1

Serginin ilk kamusal etkinliğinde, sanatçı Ali Kazma ile yazar Alberto Manguel, 14 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek söyleşide bir araya geliyor. Sanat ve edebiyatın kesişim noktasında gerçekleşecek ve moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer’in yapacağı bu söyleşide, dünyanın “şiirsel” bir haritasını çıkarmaya çalışan Kazma’nın yapıtları ile sanatçının “gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı” olarak tanımladığı Manguel’in düşünsel dünyası üzerine sohbet ediliyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve simultane çeviri yapılacak.