Akın Akınözü, ‘Veliaht’ için araba tamirhanesine girdi

Eylül ayında SHOW TV’de ekranlara gelmeye hazırlanan, Faro imzalı ‘Veliaht’ dizisi için ön hazırlık çalışmaları devam ediyor. Tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan, önümüzdeki günlerde sete çıkacak dizinin başrol oyuncularından Akın Akınözü, karakteri Timur için araba tamirhanesinde çalışmalara başladı.

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Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak, sezonun iddialı dizisi ‘Veliaht’ için geri sayım devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi için oyuncular karakter çalışmalarını sürdürüyor. Dizide araba tamircisinde çalışan Timur’a hayat verecek Akın Akınözü, karakteri için tamirhanede hazırlık yapıyor. Arabayla ilgili bilgileri işin profesyonellerinden öğrenen oyuncu, iş tulumu giyip arabaların tamirine de yardım ediyor.

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Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzasının yer aldığı, tanıtımlarıyla şimdiden büyük ilgi gören ‘Veliaht’ın senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt beraber yazarken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. 'Veliaht'tan teaser afiş Haberi Görüntüle Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de SHOW TV’de başlıyor!