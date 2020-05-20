İsmail Kahveci ise hayvanları otlatmak için çıktıkları yaylaların doğasıyla herkesin beğenisini kazandığını belirtti. Kıvrık kıvrım akan mendereslerin ayrı bir güzelliğinin olduğunu aktaran Kahveci, "Gelip geçenler de 'ne güzelmiş buralar' diye fotoğraflarını çeker. Burada doğayla iç içe yaşıyoruz" diye konuştu.