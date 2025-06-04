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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıtta üçlü indirim yolda! Benzin, motorin, LPG (otogaz) indirimi ne zaman yapılacak, kaç lira indirim gelecek?

        Akaryakıtta üçlü indirim yolda! Benzine, motorine ve LPG'ye peş peşe indirim geliyor

        Uluslararası brentp petrol varil fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikalarının dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde enflasyonu artırarak petrol talebini baskılayacağı endişeleri etkili oluyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında bu hafta peş peşe indirim bekleniyor. 5 Haziran günü benzin ve LPG, 6 Haziran günü ise motorine indirim geliyor. Peki, akaryakıt indirimi kaç TL olarak uygulanacak? İşte, 4 Haziran 2025 güncel motorin, otogaz ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:59
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        • 1

          4 Haziran 2025 Çarşamba günü brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 65,2 dolarda bulunuyor. Dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri olan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik fiyatları yukarı yönlü desteklerken, temkinli davranan piyasa katılımcılarının kar satışları fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Uluslararası piyasalardaki düşüş ile beraber, benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe indirim bekleniyor. İşte, akaryakıtta indirimin detayları ve güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          BENZİNE, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

          Benzine 5 Haziran Perşembe günü 1 lira 7 kuruş, aynı tarihte LPG'ye 1 lira 11 kuruş indirim gelirken; motorine 6 Haziran Cuma 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,83 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,10 TL

          LPG litre fiyatı: 26,18 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,69 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,99 TL

          LPG litre fiyatı: 25,41 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,85 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

          LPG litre fiyatı: 25,92 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,48 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,95 TL

          LPG litre fiyatı: 26,02 TL

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