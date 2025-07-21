AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yalnızca hukuki değil, vicdani boyutun da gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Genç, şu ifadeleri kullandı:

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"SAĞLIK DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA TUTUKSUZ YARGILANMALI"

“Mehmet Murat Çalık başkanımız bizim hemşehrimiz, Maçkalı. Çocukluğundan beri tanırım. Geçmişte ciddi bir rahatsızlık geçirmişti, şimdi de benzer bir durumla mücadele ediyor.

Hukukçu kimliğimle de ifade ediyorum: Henüz hakkında hüküm verilmemiş, yargılaması devam ediyor. Hatta hüküm giymiş olsa bile, mevcut sağlık durumu göz önüne alındığında tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hukuk, sadece kanunlardan ibaret değil; aynı zamanda vicdanları da tatmin etmelidir.

Umuyorum ki adli tıp süreci hızla tamamlanır, bir taraftan yargılama tutuksuz biçimde devam ederken diğer taraftan başkanımız şifa bulur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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