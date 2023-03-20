AK Partili Sözcü'den Mehmet Şimşek açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik şöyle konuştu:

Değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil.

Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık.Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü.

Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye.

Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul.Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını,emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti.

Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor. 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' demiştir arkadaş.

Kendisi çok değerli arkadaş, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratıyor. Türkiye siyasetini ve dünyadaki ekonomik gelişmelerini sürekli konuştuğumuz arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edildiğinde her türlü desteği vereceğini söyledi.

Kendisi aktif siyaseti arzu ederse bütün partimizin bütün mekanizmaları açıktır.





MEHMET ŞİMŞEK'TEN PAYLAŞIM: HER KONUDA KATKIYA HER ZAMAN HAZIRIM

Görüşmenin ardından sosyal medya Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Mehmet Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım