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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:56
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        "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını bildirdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

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