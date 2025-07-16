Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti'li Efkan Ala'dan Suriye açıklaması

        AK Parti'li Efkan Ala'dan Suriye açıklaması

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırı, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelmiş bir tehdittir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Efkan Ala'dan Suriye açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'li Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırı, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelmiş bir tehdittir. Son günlerde İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olan saldırıları; bölgesel güvenliğin yanında barış ve istikrar çabalarını akamete uğratma çabası olarak anlaşılmalıdır.

        Suriye halkının, uzun yıllar süren çatışmaların ardından, kendi topraklarında güvenli, onurlu ve huzurlu bir yaşam kurma yönünde tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğu bir dönemde, bölgede istikrarın önünü tıkayan bu tür saldırgan tutumlara karşı uluslararası toplum ortak tepki göstermelidir. Tüm taraflara, özellikle de Suriye’nin egemenliğine saygı duyan ve bölgesel istikrardan yana olan paydaşlara çağrımız şudur; Suriye Arap Cumhuriyeti’nin barışçıl yollarla suhulet ortamını yeniden tesis etme yönündeki çabalarına destek verilmelidir. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve devletlerin egemen eşitliği ilkesi temelinde, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması, müdahaleci ve saldırgan yaklaşımlardan uzak durulmasıyla mümkündür. Türkiye olarak Suriye’nin ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa