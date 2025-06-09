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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti kampa giriyor: Terörsüz Türkiye, yeni anayasa çalışmaları ve ekonomi gündemde | Son dakika haberleri

        AK Parti kampa giriyor: Terörsüz Türkiye, yeni anayasa çalışmaları ve ekonomi gündemde

        AK Parti bayram sonrasında kampa girecek. Bu ay sonunda Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla il başkanları kampı yapılacak. Temmuz ayının 2. haftasında ise milletvekilleri kampı olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:59
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        AK Parti bayram sonrası kampa giriyor
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        AK Parti'de il başkanları ve milletvekilleri kampa girecek. AK Parti'nin her yıl düzenlediği kamplarda adres yine Kızılcahamam olacak. 22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

        KAMPLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

        Kamplara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını Erdoğan yapacak.

        GÜNCEL KONULARDA SUNUMLAR YAPILACAK

        Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları masaya yatırılacak. Eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak. Milletvekilleri ve bakanlar güncel konularda görüş alışverişinde bulunacak.

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        HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

        Terörsüz Türkiye, yeni anayasa konuları kurmaylar tarafından tartışılacak. İl başkanlarının terörsüz Türkiye sürecine dair sahadan gelen verileri parti yönetimiyle paylaşması bekleniyor. Sürece ilişkin atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

        YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

        Yeni anayasa çalışmaları da ele alınacak başlıklar arasında olacak. Anayasa Komisyonu bayram sonrası çalışmalarını sürdürecek. Komisyonun bazı toplantılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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