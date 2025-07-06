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        Haberler Gündem Politika AK Parti kampa giriyor: Gündem güvenlik, kalkınma ve ekonomi olacak | Son dakika haberleri

        AK Parti kampa giriyor: Gündem güvenlik, kalkınma ve ekonomi olacak

        AK Parti'de geleneksel Kızılcahamam kampını 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2028 seçimlerinin yol haritası ve sahadan gelen öneriler masaya yatırılacak. Güvenlik, kalkınma, toplum ve ekonomi başlıklarında oturumlar düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki geleneksel istişare ve değerlendirme kampı, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek. Kampta 2028 seçimlerinin yol haritası ele alınarak sahadan gelen şikayetler ve öneriler dinlenecek.

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        Bakanlar, milletvekilleri, MYK-MKYK ve yetkili kurul üyeleri güncel iç ve dış gelişmeleri masaya yatıracak. Yeni dönemin yol haritası belirlenecek. 11 Temmuz Cuma günü Kızılcahamam’da Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenecek. İstişare kampı, 12 Temmuz Cumartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. Açılış konuşmasının ardından oturumlarla kampa devam edilecek.

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        GÜVENLİK, KALKINMA VE EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

        Güvenlik, kalkınma, toplum ve ekonomi başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Oturumlarda, moderatörlük görevini merkez yürütme kurulu üyeleri üstlenecek, bakanlar bilgilendirmeler yapacak.

        Kampın son gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya ve dijital siyaset sunumu gerçekleştirecek. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş teşkilat faaliyetleri, Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise Meclis faaliyetlerine ilişkin bilgi verecek. Ardından genel istişare ve değerlendirme oturumu yapılacak.

        AK Parti'nin Kızılcahamam kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşması ile sona erecek.

        Fotoğraf: AA

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