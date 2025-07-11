Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır ülkemizin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakması, “Terörsüz Türkiye” idealimize giden yolda en önemli adımlardan biridir. Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır. Emperyalistler ve taşeronları tarafından aziz milletimizin arasına sokulan ayrımcılık fitnesi; Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu ve aziz milletimizin dirayetiyle sökülüp atılmaktadır. Terör belasından kurtulan Türkiye artık enerjisini istikrara, kalkınmaya ve refaha harcayacaktır. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakmasıyla birlikte gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke bırakmanın onurunu hep birlikte yaşayacağız. Kökleri en derinde olan ulu bir çınarın dallarıyız. Bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artıracağız, kuvvetlendireceğiz. “Terörsüz Türkiye” hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edecek; her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye’yi kardeşlik ruhuyla geleceğe taşıyacağız. Vatan, bayrak, millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehadete yürümeyi göze alan tüm gazilerimize gösterdikleri fedakârlıklar için saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. “Terörsüz Türkiye” hedefimizin gerçekleşmesi yolunda “önce Türkiye, önce milletimiz” diyerek gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere emeği ve gayreti bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

REKLAM advertisement1

Yıllardır ülkemizin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakması, “Terörsüz Türkiye” idealimize giden yolda en önemli adımlardan biridir.



Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 11, 2025 EFKAN ALA: KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı. Ala şunları ifade etti: Bugün silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda kritik ve önemli bir eşik daha aşılmıştır. Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerimizin katkıları ve Aziz Milletimizin verdiği güç sayesinde, bu önemli aşamaya gelinmiştir. Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye’de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir.

REKLAM Bugün silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda kritik ve önemli bir eşik daha aşılmıştır.



Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları… — Efkan Âlâ (@efkanala) July 11, 2025 Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir