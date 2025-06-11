AK Parti'den rekor kurban ve gıda yardımı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya’da zor şartlar altında yaşayan 8 bin 60 aileye Kurban Bayramı’nda 40 bin 300 kilogram (40 ton) et dağıttı. Yedi yıl önce kurulan yardım köprüsü bu yıl da devam etti. Etiyopya’nın Gonder şehrinde inşa edilen AK Külliye’de kalan yaklaşık 200 yetim çocuk ve bölgedeki ihtiyaç sahibi aileler için 200 adet büyükbaş 572 adet küçükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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40 BİN KİŞİYE KURBAN ETİ VE ZEKÂT YARDIMI

Bu yıl da mazlumları yalnız bırakmayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya’nın Gonder ve Lisana bölgelerinde yaşayan Müslümanlara kurban eti ve zekât yardımı ulaştırdı. Gonder, Lisana, Sigmo ve Afar bölgelerinde toplam 200 adet büyükbaş 572 adet küçükbaş hayvan kurban edildi. Elde edilen 40 bin 300 kilogram et, 8 binden fazla aileye ulaştırıldı ve toplamda 40 bin kişi bu yardımlardan faydalandı.

"ETİYOPYA İLK HİCRET YOLUDUR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Parti olarak ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yardıma ihtiyaç duyan herkese elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz bütün insanların eşit şartlarda, insanca yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Bazıları Afrika’daki insanları sömürürken, biz o mazlumların insanca yaşaması için bölgeyi ihya etmeye çalışıyoruz,” dedi.

Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletimizden aldığımız destek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği doğrultuda, dünya üzerinde yardıma muhtaç kim varsa onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin şefkati, tüm mazlumlar için umut ışığıdır. Sözde medeni Avrupa ülkeleri Afrika’yı açlığa ve yoksulluğa mahkûm ederken biz, bu insanların hak ettikleri gibi yaşamalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bu bölgede 150 büyükbaş kurban kesmiştik. Bu 200 adet büyükbaş 572 adet küçükbaş hayvan keserek önemli bir artış sağladık. Bu kurban etlerini 8 bin aileye ulaştırdık, aynı zamanda zekât yardımı da yaptık.” “HER ZORLUĞA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ” Dağıtım yapılan bölgelerde Müslümanların azınlıkta olduğuna dikkat çeken Özcan, “Etiyopya’nın nüfusu Türkiye’nin yaklaşık bir buçuk katı. Gonder ve Lisana bölgelerinde Müslümanlar azınlıkta. Oradaki Hristiyan nüfus, Avrupa’daki Hristiyanlara göre daha muhafazakâr yaşıyor ve Müslümanlara karşı sert bir tutum sergiliyor. Bu nedenle bu bölgelere ayrıca önem veriyoruz. Her türlü zorluğa rağmen çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.