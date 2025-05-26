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        Haberler Gündem AK Parti'de MKYK toplandı

        AK Parti'de MKYK toplandı

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:54
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        AK Parti'de MKYK toplandı
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        AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.10'da başladı.

        Toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunum yapacağı, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' gündemi, yeni anayasa çalışmaları ile TBMM çalışmalarının ele alınacağını belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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