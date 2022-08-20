"SENSİZ GEÇEN 23 YIL..."

Annesinin eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ajda Pekkan, özlemini de dile getirdi. Duygusal bir gönderi yayınlayan Pekkan, paylaşımına, "Canım annem... Sensiz geçen 23 yıl ve bitmeyen özlemin... Seni her daim sevgi, saygı ve minnet ile anıyorum. Ebedi hayatında huzur içinde uyu..." notunu düştü.

Takipçileri ise başsağlığı mesajları ile Ajda Pekkan'a destek oldu.

Fotoğraflar: Instagram, AA