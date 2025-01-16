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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesini katletmişti! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ailesini katletmişti! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

        Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde, ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin oğlu 15 yaşındaki Ökkeş Berk geçen yıl intihar etmişti. Gencin neden hayatına son verdiğinin nedeni belli oldu. Mehmet Tehçi'nin aile katliamının perde arkasında oğlunun hayatına kıyması olduğu iddia edilmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:15
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        Ailesini katletmişti! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde, devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdana Tehçi’yi (37) evinde boğarak öldürmüştü.

        AİLE KATLİAMI YAPMIŞTI

        Öldürülen Yusuf Tehçi, 64 yaşındaydı.
        Öldürülen Yusuf Tehçi, 64 yaşındaydı.

        İHA'daki habere göre ardından Adana’ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve eşinin halası Semiha Tehçi’yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi’yi tabanca ile vurarak öldürmüş ormanlık alana atmıştı.

        OĞLU GEÇEN YIL HAYATINA KIYMIŞTI

        Öldürülen Hüsne Tehçi, 61 yaşındaydı.
        Öldürülen Hüsne Tehçi, 61 yaşındaydı.

        Tehçi’nin 3 çocuğu olduğu, bunlarda 15 yaşındaki Ökkeş Berk Teçhi’nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin’in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

        ARKADAŞINI KAYBEDİP BUNALIMA GİRMİŞ

        Öldürülen kayınbirader İsmail Tehçi.
        Öldürülen kayınbirader İsmail Tehçi.

        Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve hayatına son verdiği öne sürüldü.

        EŞİNİ O ODADA BOĞMUŞ

        Polis memuru Tehçi’nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi’nin karısını boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

        Mehmet Tehçi'nin aile katliamının perde arkasında oğlunun hayatına kıyması olduğu iddia edilmişti.

        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
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        #adana
        #tarsus
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