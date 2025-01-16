Ailesini katletmişti! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdana Tehçi’yi (37) evinde boğarak öldürmüştü.

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AİLE KATLİAMI YAPMIŞTI Öldürülen Yusuf Tehçi, 64 yaşındaydı. İHA'daki habere göre ardından Adana’ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve eşinin halası Semiha Tehçi’yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi’yi tabanca ile vurarak öldürmüş ormanlık alana atmıştı.

OĞLU GEÇEN YIL HAYATINA KIYMIŞTI Öldürülen Hüsne Tehçi, 61 yaşındaydı. Tehçi’nin 3 çocuğu olduğu, bunlarda 15 yaşındaki Ökkeş Berk Teçhi’nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin’in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINI KAYBEDİP BUNALIMA GİRMİŞ Öldürülen kayınbirader İsmail Tehçi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve hayatına son verdiği öne sürüldü.

EŞİNİ O ODADA BOĞMUŞ Polis memuru Tehçi’nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi’nin karısını boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor. Mehmet Tehçi'nin aile katliamının perde arkasında oğlunun hayatına kıyması olduğu iddia edilmişti. Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü! Haberi Görüntüle