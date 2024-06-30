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        Haberler Bilgi Gündem Aile Destek ödemelerinde sona yaklaşılıyor! Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, son tarih hangi gün?

        Aile Destek ödemelerinde sona yaklaşılıyor! Haziran ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, son tarih hangi gün?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek ödemeleri, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Son olarak Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemelerin ardından, Haziran ayı ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Peki, Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, konuya ilişkin merak edilenler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:00
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        • 1

          Aile Destek ödemelerinde sona yaklaşılırken ödeme alan vatandaşlar Haziran ayının ödeme tarihini merak ediyor. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar bu sebeple yakından takip ediliyor. Peki, Peki, Aile deskte ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

          850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak. 12 aylık ödeme süresinin ile son ödemesine 2024 Haziran ayıyla beraber gelinmiş oldu. Bu ayın ödemeleri de Temmuz ayında hesaplara geçecek ve böylelikle destek programı sona erecek.

        • 3

          Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

          Programın uzatılıp uzatılmayacağına ise Bakanlık karar verecek. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sürecin devam etmesi durumunda ödemeler yeniden yapılabilir.

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI?

          Programın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan henüz net bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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