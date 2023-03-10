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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI 2023 | Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

Mart ayı Aile Destek ödemeleri başladı! Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı

Aile Destek Paketi Mart ayı ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödemelerinin 8 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı duyurdu. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek Programı ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 2023 Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı...

Giriş: 10.03.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi Mart ayı ödemelerinin 8 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladığını açıkladı. Aile Destek ödemeleri, kişi başına düşen gelirin 1.833,45 TL'nin altında olduğu hanelere 850 lira ile bin 250 lira arasında ödeniyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım parası 1 yıl boyunca ödeniyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 2023 Mart Aile Destek Paketi ödemeleri başvuru ve sorgulama ekranı...

  • SOSYAL YARDIM PARALARINA ZAM GELDİ!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

  • 2023 MART AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin 8 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.

  • BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA!

    Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

  • "3,5 MİLYON HANEYE 21,7 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

    Yanık "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

  • 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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