Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Aile Arasında yeniden TV'de! Aile Arasında ne zaman çekildi? Aile Arasında filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Aile Arasında yeniden TV'de! Aile Arasında ne zaman çekildi?

        Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı ve Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Aile Arasında" filmi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Silivri ve Adana'da gerçekleştirilen çekimleriyle dikkat çeken yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni topladı. Komedi türündeki film, bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak. Peki, Aile Arasında ne zaman çekildi? Aile Arasında filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Komedi severlerin favorileri arasında yer alan "Aile Arasında" filmi bu akşam yeniden ekranlara geliyor. 1 Aralık 2017’de vizyona giren film, Fiko ve Solmaz’ın tesadüflerle örülü eğlenceli hikayesini konu alıyor. Senaryosu Gülse Birsel’e ait olan yapım, oyuncu kadrosu ve sıcak atmosferiyle izleyicilere keyifli anlar vadediyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ

          Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

        • 3

          AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. Film aralık ayında yayımlandı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi.

        • 4

          AİLE ARASINDA OYUNCULARI

          Engin Günaydın

          Demet Evgar

          Erdal Özyağcılar

          Devrim Yakut

          Fatih Artman

          Şevket Çoruh

          Gülse Birsel

          Derya Karadaş

          Su Kutlu

          Ayta Sözeri

          Devin Özgür Çınar

          Deniz Hamzaoğlu

          Rıza Akın

          Arif Erkin Güzelbeyoğlu

          Erdal Cindoruk

          Ünal Yeter

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Habertürk Anasayfa