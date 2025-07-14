Aile Arasında yeniden TV'de! Aile Arasında ne zaman çekildi?
Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı ve Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Aile Arasında" filmi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Silivri ve Adana'da gerçekleştirilen çekimleriyle dikkat çeken yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni topladı. Komedi türündeki film, bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak. Peki, Aile Arasında ne zaman çekildi? Aile Arasında filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
- 1
Komedi severlerin favorileri arasında yer alan "Aile Arasında" filmi bu akşam yeniden ekranlara geliyor. 1 Aralık 2017’de vizyona giren film, Fiko ve Solmaz’ın tesadüflerle örülü eğlenceli hikayesini konu alıyor. Senaryosu Gülse Birsel’e ait olan yapım, oyuncu kadrosu ve sıcak atmosferiyle izleyicilere keyifli anlar vadediyor. Detaylar haberimizde...
- 2
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ
Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
- 3
AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. Film aralık ayında yayımlandı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi.
-
- 4
AİLE ARASINDA OYUNCULARI
Engin Günaydın
Demet Evgar
Erdal Özyağcılar
Devrim Yakut
Fatih Artman
Şevket Çoruh
Gülse Birsel
Derya Karadaş
Su Kutlu
Ayta Sözeri
Devin Özgür Çınar
Deniz Hamzaoğlu
Rıza Akın
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Erdal Cindoruk
Ünal Yeter