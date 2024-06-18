Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Giriş: 18.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:51
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Yaşamını ABD'de sürdüren Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmişti.
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Oyuncu, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
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Miami'deki evinde rahatsızlanan oyuncu, yeniden hastaneye kaldırıldı.
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Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istedi.
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