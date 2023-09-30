'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocukları büyüdü: İşte son halleri

Bebeklerin isimleri Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jonah, Makai, Josiah ve Jeremiah olurken Suleman, İncil'deki isimleri bilerek seçtiğini ve sekizine de ikinci isim olarak 'Angel' (Melek) adını verdiğini, soyadlarının da biyolojik babalarının soyadı olan Solomon olacağını belirtti.,

Suleman babadan çocuklar için sadece soyadını istediğini, geri kalan tüm süreçte bebeklerine kendisinin bakacağını açıkladı.