'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocukları büyüdü: İşte son halleri
2009'da sekizizlerini dünyaya getiren ve 'Octomom' yani 'Ahtapot Anne' lakabıyla anılan Nadya Suleman ve çocukları sadece ABD değil tüm dünyada gündem olmuştu. Suleman yıllar içerisinde gerek kariyeri gerekse davalarıyla gündem olmaya devam ederken çocukları da artık lise çağına geldi. İşte bir döneme damga vuran Suleman ve çocuklarının son hali...
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Dr. Michael Kamrava; 2008 yılında 2 ikizi, 1 oğlu bir de kızı olan Nadya Suleman'a kimliği belirsiz bir sperm donöründen alınan 12 embriyoyu implante etti.
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Suleman, 2009 yılında önceki tüp bebek tedavilerinden kalan 6 embriyosunun kaldığını belirtmişti. Geriye kalan embriyoların tamamının tek seferde rahmine nakledilmesini istediğini ve doktorunun da bunu gerçekleştirdiğini belirtti.
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Ancak bir sorun vardı: O dönem 30'larında olan Suleman'ın yaşındaki bir kadına normalde en fazla üç embriyo transfer edebiliyordu.
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Her şeye rağmen sekizizlerle ilgili haberler uluslararası medyada sansasyon yarattı.
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Suleman karnında 8 çocuk taşıması nedeniyle doğum normal standartlardan erken başladı.
Suleman 31. haftada doğuma başladığında, sezaryen işlemini gerçekleştirmek için 46 doktor ve hemşire ameliyathanede yer aldı.
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İlk bebek 10.32'de sonuncu bebek ise 10.38'de dünyaya geldi.
Bebeklerin ağırlığı ise 0.68 gram ile 1.5 kilo arasında olurken 6'sının cinsiyetinin erkek, 2'sinin cinsiyetinin ise kız olduğu açıklandı.
Daha önce hiç bu kadar çok kişi aynı anda doğup hayatta kalmadığından bu olay bir tıbbi mucize olarak tüm dünyada gündem oldu ve çocuklar 'Suleyman sekizizleri' denirken Suleman'ın adı da medyada 'Ahtapot Anne' olarak anıldı.
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Bebeklerin isimleri Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jonah, Makai, Josiah ve Jeremiah olurken Suleman, İncil'deki isimleri bilerek seçtiğini ve sekizine de ikinci isim olarak 'Angel' (Melek) adını verdiğini, soyadlarının da biyolojik babalarının soyadı olan Solomon olacağını belirtti.,
Suleman babadan çocuklar için sadece soyadını istediğini, geri kalan tüm süreçte bebeklerine kendisinin bakacağını açıkladı.
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Suleman ve çocukları ABD'de o kadar populer oldu ki, bebeklerin ilk doğum günü için medya ordusu evlerinde nöbet tuttu.
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Suleman ABD medyasında çocuklara yönelik pek çok röportaj verdi. Bebeklere nasıl baktığı sorusuna "Pek uyuyamıyorum ama buna alıştım. Çocuklardan biri kalkınca hepsi kalkıyor. Bazı geceler hiç uyumuyorum. Uyumadan geçirdiğim en uzun süre 72 saat. Zor ama hayatımda ilerlemeye devam ediyorum ve olabileceğim en iyi anne olmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.
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'Ahtapo Anne' kısa sürede çocukları ile reality show dahil olmak üzere pek çok projeye imza atarken tepkileri de beraberinde aldı.
2010'da Suleman estetik yetişkin film iddiaları ile bir kez daha gündem oldu. The Oprah Winfrey Show'a katılan Suleman estetik ameliyat olduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve pornografik filmlerde rol almayı reddettiğini belirtti.
Ancak Haziran 2012'de Suleman, yetişkin filmlerinde rol aldı ve erkek kulüplerinde dansçı olarak kariyerini sürdürme kararı aldı. Bu da ABD'de yeniden tartışmaları alevlendirdi.
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2012'DE İFLAS ETTİ
2012'de Suleman kişisel iflas başvurusunda bulundu. Suleman 50.000 dolar varlığının ve 1 milyon dolara kadar borcunun olduğunu söyledi. La Habra'daki evini de açık artırmaya çıkardı.
Suleman aynı yıl; ağrı kesici ilaç bağımlılığı, kaygı, bitkinlik ve stres için rehabilitasyona girdi.
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2014'te Suleman, yaklaşık 30.000 dolarlık kazancını açıklamadığı için California eyaleti tarafından sosyal yardım dolandırıcılığıyla suçlandı.
14 çocuğuna bakmak için 26.000 dolardan fazla kamu yardım fonu toplarken videolardan ve kişisel görünümlerden elde ettiği geliri açıklamaması nedeniyle 200 saat kamu hizmeti ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve para cezası ödemesine karar verildi.
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Suleman ve sekizizleri ve toplamda 14 çocuğu da bu süreçten sonra kamuoyunda fazla yer almadı.
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SEKİZİZLER ARTIK 14 YAŞINDA
Suleman Instagram üzerinden paylaşımlarına devam ederken, geçtiğimiz aylarda sekizizlerin 14 yaşına girmesiyle ABD'de yeniden gündem oldu.
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Suleman'ın Instagram paylaşımlarında büyüyen çocukların 14'ünün de bir arada anneleriyle yaşadığı görülüyor.
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"SANSASYONDAN UZAK DAHA MUTLUYUM"
'Ahtapot Anne' sansasyonel yaşamından uzaklaştığını ve çocukları ile artık daha huzurlu olduğunu belirtti.
Habertürk'ün New York Times'tan aktardığına göre, Suleman son röportajında "Octomom medya tarafından yaratıldı. Çoğu medyanın filtrelenmiş ve sahte olduğuna inanıyorum. Bu karikatürü onlar yarattılar. Sonunda numara yapmaktan kurtulduğumda, kendim olmayı başardım" ifadelerini kullandıç
Suleman şimdilerde kitap çıkarmayı düşünüyor.
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DOKTOR ÜLKEYİ TERK ETTİ
Çocukların doğumunu yapan Dr. Kamrava ise 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri tıp lisansını kaybetti.
Çalışamadığı için 2016 yılında tıp kuruluna yaptığı başarısız itirazının ardından ülkeyi terk etti.