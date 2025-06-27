Ahmet Tatlıses'ten, babası İbrahim Tatlıses'e gönderme
Uzun süredir araları bozuk olan İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Babasıyla davalık olan Ahmet Tatlıses; "Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum" diyerek, göndermede bulundu
İbrahim Tatlıses ile kavgalı olan Ahmet Tatlıses, 2022'de babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vasi atanması için dava açmıştı. Ahmet Tatlıses'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.
2024'te ise İbrahim Tatlıses, evinde oturan torunu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuştu. Ahmet Tatlıses, oğlu Mert Tatlı'yı açtığı davayla oturduğu evden çıkaran babasına ateş püskürmüştü.
"Her şey zamanını bekler" diyen Ahmet Tatlıses, hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi: Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı... Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses.