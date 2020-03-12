12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başakşehir´in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag´ı konuk edeceği karşılaşmayı takip etmek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´na gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yurt dışında her Türk takımının kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Çebi, "Sayın Göksel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu maçı beraber izlememizi önerdiler ve davet ettiler. Biz de geldik, başarılar diliyoruz. Söz konusu rekabet yurt dışı ileyse bizim için her Türk takımı önemlidir. Özellikle Başakşehir´in alacağı puanların ülke sporuna sağlayacağı katkıyı da biliyoruz. İnşallah bir Türk takımı olarak zor günlerden geçtiğimiz dönemde, koronavirüsten bahsediyoruz, İdlib konularımız var. Bunların hepsinin içerisinde mutlu olabileceğimiz bir gece. Umarım hem biz, hem de Türk milleti için güzel bir gece olur" ifadelerini kullandı.
"SÖZ KONUSU SAĞLIKSA GERİSİ HİKAYE"
Süper Lig´in 26´ncı haftasında Galatasaray - Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili de konuşan Çebi, "Çok yeni öğrendim. Ankara´dan geliyordum, yoldaydım. Söz konusu sağlıksa, gerisi hikaye. Ona söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri böyle bir tedbir almışlardır, biz o tedbire uymakla mükellefiz. Muhakkak ki her şeyi düşünerek yapıyorlar. Bundan şüphemiz yok, biz de destek olmak zorundayız. Karşı gelmek doğru olmaz" şeklinde konuştu.
"EN DOĞRU ÖNLEM AZ TEMAS, MESAFELİ DURUŞ"
Kulüp olarak virüsle ilgili önlem alıp almadıkları sorulan Çebi, şöyle konuştu: "Aldık ancak en doğru önlem; az temas, mesafeli duruş, ellerimizi yıkayacağız. Her şeyin altında yatan şey temizlik. Dinimizde bile böyle söylüyor. Her şey temizlik. Her şeye dikkat etmemiz lazım. Sadece bu virüs değil. Hepimizin bundan sonra her türlü virüse karşı korunabilmek adına temizliğe ve titizliğe dikkat etmesi gerekiyor."
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