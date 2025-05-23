Ahmet Kural, ikinci kez baba olacak

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 2023'ün temmuz ayında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenmişti.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural'dan müjdeli bir haber daha geldi. Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İKİNCİ BEBEK DE ERKEK

Erkek bebek beklediklerini ifade eden Ahmet Kural; "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" dedi.