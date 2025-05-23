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        Haberler Magazin Ahmet Kural, ikinci kez baba olacak - Magazin haberleri

        Ahmet Kural, ikinci kez baba olacak

        Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Kural'ın hamile olduğu öğrenildi. Kemal adında erkek çocukları olan çiftten Ahmet Kural, ikinci kez erkek bebek beklediklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:08
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        İkinci bebek geliyor
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        Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 2023'ün temmuz ayında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenmişti.

        Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında da ilk çocukları Kemal'i kucaklarına almıştı.

        Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural'dan müjdeli bir haber daha geldi. Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        İKİNCİ BEBEK DE ERKEK

        Erkek bebek beklediklerini ifade eden Ahmet Kural; "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" dedi.

        Kemal 1 yaşında
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        #Çağla Gizem Kural

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