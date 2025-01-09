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        Haberler Gündem Güncel Ahmet İyimaya hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

        Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 10.01.2025 - 01:47
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        Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
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        Ahmet İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti’mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: TEŞKİLATIMIZA VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş; TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahmet İyimaya, nezaketi ve bilgeliğiyle hepimize örnek bir büyüğümüzdü. Kendisi, hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

        FAHRETTİN ALTUN: MEKANI CENNET OLSUN

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz çok kıymetli hukukçu ve siyasetçi, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet İyimaya’ya Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

        BAKAN URALOĞLU: DEĞERLİ BİR ŞAHSİYETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Önceki dönemlerde Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, değerli siyaset adamı Ahmet İyimaya ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı paylaşımda ise “Hukuk dünyamızın çınarlarından, bilgeliği, rehberliği ve tevazusu ile hepimizin gönlünde iz bırakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı döneminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Sayın Ahmet İyimaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum İyimaya, engin fikirleriyle, güçlü adalet anlayışıyla her zaman örnek alınacak saygıdeğer bir hukukçu ve değerli bir şahsiyetti. Onun vefatı yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, milletimiz ve hukuk camiamız için de derin bir kayıptır. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” denildi.

        AHMET İYİMAYA KİMDİR?

        Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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        İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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