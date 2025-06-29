Ahmet Çelik: Hayali bile zor olan bir yarıştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 99. Gazi Koşusu'nda Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" 2.30.28'lik derecesiyle birinci olurken, yarışın ardından kupa töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokey Ahmet Çelik, antrenör Yaşar Demir ve safkanın sahibi Hulusi Çil, kupa ve ödüllerini aldı.

Gazi Koşusu'nda 7'si üst üste olmak üzere 8. şampiyonluğunu kazanan Ahmet Çelik, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.

Çelik törenin öncesinde safkan "Cutha" ile Veliefendi Hipodromu'nu dolduran seyircileri selamladı.

Koşuyu kazanan atın sahibi Hulusi Çil'e kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen takdim etti.

Safkanın antrenörü Yaşar Demir plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden alırken, jokey Ahmet Çelik'in plaketini ise 1. Ordu İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan verdi.

Ahmet Çelik, ödül töreninin ardından bütün safkanların denk olduğu bir yarışı geride bıraktıklarının altını çizdi.

Çelik, zor bir yarış olduğunu belirterek, "Her atın şansı vardı. Atın gücünü düzlüğe saklamıştık, karşılığını aldık. Hayali bile zor olan bir yarıştı. Çok mutluyum. Yarışın ardından protesto çekildi. Rakibimize dezavantaj sağladığımızı düşünmüyoruz. Mutlu son bizimle oldu. Hedefim her Gazi Koşusu'nu kazanmak. Burada bütün payı kendime çıkaramam. Gelen şansı en iyi şekilde değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.