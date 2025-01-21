Ahmed Şara'dan Donald Trump mesajı

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ı görevine başlamasına binaen tebrîk etti.

Ahmed Şara yayımladığı tebrik mesajında "Suriye Arap Cumhuriyeti ve hükûmeti adına 47. ABD Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Son 10 yıl Suriye'ye büyük acılar getirdi. Çatışmalar ülkemizi tahrip ederken bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Donald Trump'a Orta Doğu'ya barışı getirecek lider olduğu konusunda güvenimiz var. İki ülke arasındaki ilişkileri diyalog yoluyla geliştirmeyi umuyoruz." dedi.

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