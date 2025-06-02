Ah O Günler'in 4. bölüm konuğu: Usta gazeteci ve yorumcu Gürcan Bilgiç!
Yılların futbol yorumcusu ve gazeteci Gürcan Bilgiç yorumculuğa nasıl başladığını ve hayat hikayesini HT Spor YouTube'da yayınlanan "Ah O Günler" programında anlattı
Giriş: 02.06.2025 - 18:24 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:24
HT Spor Youtube'un yeni programı 'Ah O Günler'in 4. bölümü yayında! Ah O Günler'in 4. bölümüne Yılların futbol yorumcusu ve gazeteci Gürcan Bilgiç konuk oldu.
Şeyma Nur Gani sordu Gürcan Bilgiç yorumculuğa nasıl başladığını ve hayat hikayesini cevapladı!
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