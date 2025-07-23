Ağustos kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Ocak-Temmuz kira zam oranları tablosu
Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Ağustos ayında geçerli olacak kira artış oranını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ağustos ayındaki konut ve iş yeri kira artış oranı da belli olacak. Bilindiği üzere Temmuz ayı için uygulanabilecek azami kira zam oranı yüzde 43,23 olarak hesaplanmıştı. Peki, Temmuz enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı kira artışı ne zaman netleşecek? İşte, merak edilen tarihler ve detaylar...
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Her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ağustos ayında konut ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da belli olacak. Önceki ay belirlenen tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi ise gözler Ağustos ayı için geçerli olacak yeni oranlarda. Peki, 2025 Ağustos kira zammı ne zaman netleşecek, tavan zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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TÜİK TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
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2025 AĞUSTOS KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in Temmuz enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ağustos ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da belli olacak.
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OCAK-TEMMUZ ARASI KİRA ARTIŞ ORANLARI