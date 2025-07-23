Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos kira zam tavan oranı (konut ve iş yeri) ne zaman belli olacak? 2025 Ocak-Temmuz kira zam oranları tablosu

        Ağustos kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Ocak-Temmuz kira zam oranları tablosu

        Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Ağustos ayında geçerli olacak kira artış oranını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ağustos ayındaki konut ve iş yeri kira artış oranı da belli olacak. Bilindiği üzere Temmuz ayı için uygulanabilecek azami kira zam oranı yüzde 43,23 olarak hesaplanmıştı. Peki, Temmuz enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı kira artışı ne zaman netleşecek? İşte, merak edilen tarihler ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ağustos ayında konut ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da belli olacak. Önceki ay belirlenen tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi ise gözler Ağustos ayı için geçerli olacak yeni oranlarda. Peki, 2025 Ağustos kira zammı ne zaman netleşecek, tavan zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

        • 2

          TÜİK TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

        • 3

          2025 AĞUSTOS KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          TÜİK'in Temmuz enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ağustos ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da belli olacak.

        • 4

          OCAK-TEMMUZ ARASI KİRA ARTIŞ ORANLARI

          Kira artış oranı (iş yeri ve konut)
          Ocak Yüzde 58,51
          Şubat Yüzde 56,35
          Mart Yüzde 53,83
          Nisan Yüzde 51,26
          Mayıs Yüzde 48,73
          Haziran Yüzde 45,80
          Temmuz Yüzde 43,23
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa