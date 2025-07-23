Her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ağustos ayında konut ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da belli olacak. Önceki ay belirlenen tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi ise gözler Ağustos ayı için geçerli olacak yeni oranlarda. Peki, 2025 Ağustos kira zammı ne zaman netleşecek, tavan zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...